Диалог подруг на прогулянці для 3-4 класів

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Диалог подруг на прогулянці для 3-4 класів
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Привіт , Оксанко ! - Привіт , Марічко . Нарешті ми зустрілись . Я так довго  цього чекала . - Я також чекала нашої зустрічі . А ти зробила завданя по Укр . мові ? - Ой , лелечки ,я й не знала про завдання на літо  . А що там було  ? - Потрібно написати розповідь де ти був  влітку . - Зрозуміло . Я швидко біжу писати про мою подорож до села Васюківки . Я тобі передзвоню . Пока  - Пока .
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