Диалог с другом про интернет на казахском языке

Қазақ тiлi
Диалог с другом про интернет на казахском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-сен интернетті көп қолданасың ба? -Иə, əрине. -Не үшін? -Мен интернетті мəліметтер алу үшін,үй жұмысын орындау үшін қолданамын
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