Диаметр основание ютры равен 12см.Найдите площадь основание юрты?

Математика
Диаметр основание ютры равен 12см.Найдите площадь основание юрты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле: S = /4 * d² где  = 3,14, а d - диаметр S = 3.14/4 * 12² = 0.785 * 144 = 113,04 (кв.см., площадь основания юрты) S = 113,04² см
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