Диктант предъзимье работа над ошибками

Гость: Гость:

Предзимье Отшумела золотая осень, и наступило холодное ненастье. Солнце редко выглядывает из-за туч и не согревает озябшую землю. Листья не кружатся в воздухе, а лежат на земле. Сквозь голые ветки далеко видны окрестности. Деревья в лесу потемнели от дождя и стоят грустные. Животные готовятся к долгой морозной зиме. Белки запасаются вкусными орехами, грибами, съедобными семенами. Медведь отъелся за лето, набрал толстый слой подкожного жира. Впереди у него зимняя спячка. Охотники говорят: «Опасно будить косолапого зимой!» Зайцы – робкие лесные жители. Они ждут первого снега. С появлением снега они поменяют летние серые шубки на белые. Зайца в лесу подстерегает много бедствий, а спасают его быстрые ноги и чуткие уши. Косой хорошо чувствует опасность и не подпускает близко к себе лисицу и волка. Скоро леса и поля побелеют, и зима вытеснит осень. (Н.Сладков «Лесные тайнички» («Рассказы и сказки»);125 слов) Грамматическое задание: 1.Синтаксический разбор простого предложения 1 вариант: Солнце редко выглядывает из-за туч и не согревает озябшую землю 2 вариант: Листья не кружатся в воздухе, а лежат на земле. 2. Разбор словосочетания: 1 вариант: выглядывает из-за туч; 2 вариант: лежат на земле 3. Синтаксический разбор сложного предложения 1 вариант: Отшумела золотая осень, и наступило холодное ненастье. 2 вариант: Скоро леса и поля побелеют, и зима вытеснит осень. 4. Морфемный разбор 1 вариант: отшумела, грустные 2 вариант: потемнели, вкусными