Помогите срочно Сколько ног у осьминога Сколько зубов Если они у него вообще отве??ьте пожалуйста очень нужно

Окружающий мир

Помогите срочно Сколько ног у осьминога Сколько зубов Если они у него вообще отве??ьте пожалуйста очень нужно

Автор: Гость