Помогите срочно Сколько ног у осьминога Сколько зубов Если они у него вообще отве??ьте пожалуйста очень нужно

Окружающий мир
Помогите срочно Сколько ног у осьминога Сколько зубов Если они у него вообще отве??ьте пожалуйста очень нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ног 8 а зубов нету он проглатывает свою пищу  получается как змея
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