Назови сказку! Вставь пропущенные буквы. Объясни написание слов. 3.Тут добрый (М,м)ороз(И,и)ванович погладил(Р,р)укодельницу по головке и лёг почитать на сваю снежную постель. 4. Были у хозяйки три дочери. Старшую звали (О,о)дн...

Русский язык
Назови сказку! Вставь пропущенные буквы. Объясни написание слов. 3.Тут добрый (М,м)ороз(И,и)ванович погладил(Р,р)укодельницу по головке и лёг почитать на сваю снежную постель. 4. Были у хозяйки три дочери. Старшую звали (О,о)днаклазка,среднюю-(Д,д)вуглазка, а меньшую-(Т,т)риглазка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мороз Иванович  погладил Рукодельницу по головке и лег ПОЧИВАТЬ(а не почитать)  на свою ...........(Может быть это сказка Морозко ) Одноглазка, Двуглазка и Триглазка (это сказка Крошечка-Хаврошечка) Имена собственные пишутся с заглавной буквы.
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