Назови сказку! Вставь пропущенные буквы. Объясни написание слов. 3.Тут добрый (М,м)ороз(И,и)ванович погладил(Р,р)укодельницу по головке и лёг почитать на сваю снежную постель. 4. Были у хозяйки три дочери. Старшую звали (О,о)дн...

Гость: Гость:

Мороз Иванович погладил Рукодельницу по головке и лег ПОЧИВАТЬ(а не почитать) на свою ...........(Может быть это сказка Морозко ) Одноглазка, Двуглазка и Триглазка (это сказка Крошечка-Хаврошечка) Имена собственные пишутся с заглавной буквы.