Представьте числа 5 10 15 20 25 30 в виде произведения пяти где некоторое натуральное число
Математика
Представьте числа 5 10 15 20 25 30 в виде произведения пяти где некоторое натуральное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5=5*1 10=5*2 15=5*3 20=5*4 25=5*5 30=5*6
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