ПРОСПРИГАТЬ СЛОВО ЖАЗАР НА КАЗАХСКОМ
Қазақ тiлi
ПРОСПРИГАТЬ СЛОВО ЖАЗАР НА КАЗАХСКОМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен жазармын. біз жазармыз сен жазарсын. сендер жазарсындар сіз жазарсыз. сіздер жазарсыздар ол жазар. олар жазар
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