Как написать пожелание лучшему другу на казахском языке?

Қазақ тiлi
Как написать пожелание лучшему другу на казахском языке?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қанша жұлдыз әлемде! Қанша толқын теңізде! Сонша бақыт тілеймінБақытты бол өмірде!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
ПРОСПРИГАТЬ СЛОВО ЖАЗАР НА КАЗАХСКОМ
Ответить
Русский язык
Назови сказку! Вставь пропущенные буквы. Объясни написание слов. 3.Тут добрый (М,м)ороз(И,и)ванович погладил(Р,р)укодельницу по головке и лёг почит...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста с 226 номером
Ответить
Математика
За три дня выставку посетили 1500 учащихся.Во второй день выставку посетили на 120 уч??щихся меньше ,чем в первый день, в третьем на 120 учащихся м...
Ответить
Математика
Представьте числа 5 10 15 20 25 30 в виде произведения пяти где некоторое натуральное число
Ответить