Как написать пожелание лучшему другу на казахском языке?
Қазақ тiлi
Как написать пожелание лучшему другу на казахском языке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қанша жұлдыз әлемде! Қанша толқын теңізде! Сонша бақыт тілеймінБақытты бол өмірде!
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