Сколько будет квадратных метров в 1 1600 квадратных дециметров
Математика
Сколько будет квадратных метров в 1 1600 квадратных дециметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 кв. м в одном метре - 100 дм
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