Длина Длина первого отрезка 18 сантиметров а длина второго отрезка в 3 раза меньше ??а сколько сантиметров длина второго отрезка меньше длины первого

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Длина Длина первого отрезка 18 сантиметров а длина второго отрезка в 3 раза меньше ??а сколько сантиметров длина второго отрезка меньше длины первого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 сантиметров ,мы 18:3=6
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