Дима выписал 8 последовательных четных натуральных чисел. Оказалось, что самое бо??ьшое из них вдвое больше самого маленького. Чему равно самое маленькое число?

Математика

Дима выписал 8 последовательных четных натуральных чисел. Оказалось, что самое бо??ьшое из них вдвое больше самого маленького. Чему равно самое маленькое число?

Автор: Гость