Дима выписал 8 последовательных четных натуральных чисел. Оказалось, что самое бо??ьшое из них вдвое больше самого маленького. Чему равно самое маленькое число?

Математика
Дима выписал 8 последовательных четных натуральных чисел. Оказалось, что самое бо??ьшое из них вдвое больше самого маленького. Чему равно самое маленькое число?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Самое маленькое — 14, оно в два раза меньше 28.
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