1010Помогите пожалуйста (даю 35 баллов)

Русский язык
1010Помогите пожалуйста (даю 35 баллов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Белизна -сущ.от прилагательного Белый   Бел-корень,изн-суффикс,а-окончание.  2 .Чернота-от прилагательного- чёрный. Черн-корень ,-от-суффикс, а-окончание
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