1010Помогите пожалуйста (даю 35 баллов)
Русский язык
1010Помогите пожалуйста (даю 35 баллов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Белизна -сущ.от прилагательного Белый Бел-корень,изн-суффикс,а-окончание. 2 .Чернота-от прилагательного- чёрный. Черн-корень ,-от-суффикс, а-окончание
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