Интересные факты из биографии С. Я. Маршака

Гость: Гость:

С.Маршак родился 22 октября в Воронеже, в еврейской семье, отец его, Яков Миронович работал мастером на мыловаренном заводе. Мать- Евгения Борисовна Гительсон была домохозяйкой. Раннее детство и школьные годы Самуил провел в городке Острогожске под Воронижем. Учился в 1898-1906 годах в Острогожской, 3-й Петербурской и ялтинской гимназиях. В гимназии учитель словесности привил любовь к классической поэзии, поощрял первые литературные опыты будущего поэта, и считал его вундеркиндом. Одна из поэтических тетрадей Маршака попала в руки В.В. Стасова- известного русского критика, который принял горячее участие в судьбе юныши. С помощью Стасова Самуил переезжает в Петербург и учится в 1-ой из лучших гимназиях.Целые дни проводит он в публичной библиотеке, где работал Стасов