Чем восстание Пугачева отличалось от всех предшествовавших народных восстаний в России

История
Чем восстание Пугачева отличалось от всех предшествовавших народных восстаний в России
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это было крестьянская война, из-за того, что было много беспредела у Баринов на крестьянами.
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