Для 440 учасників конкурсу пошили однакові костюми,витрачаючи на кожнийкостюм по 2 м тканини .Скільки метрів тканини витратили на пошиття костюмив?
Математика
Для 440 учасників конкурсу пошили однакові костюми,витрачаючи на кожнийкостюм по 2 м тканини .Скільки метрів тканини витратили на пошиття костюмив?
Ответ(ы):
Гость:
440 * 2 = 880 (м) - потратили
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