Для 440 учасників конкурсу пошили однакові костюми,витрачаючи на кожнийкостюм по 2 м тканини .Скільки метрів тканини витратили на пошиття костюмив?

Математика

Для 440 учасників конкурсу пошили однакові костюми,витрачаючи на кожнийкостюм по 2 м тканини .Скільки метрів тканини витратили на пошиття костюмив?

Автор: Гость