Какие птицы последними улетают на юг осенью? 1.-Дроздовые 2.-Овсянковые 3.-Водоплавающие
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Какие птицы последними улетают на юг осенью? 1.-Дроздовые 2.-Овсянковые 3.-Водоплавающие
Ответ(ы):
Гость:
3 водоплавующие , они улетают на юг когда водоёмы покрываются льдом.
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