В туристский проход пошли 19 человек на каждого взяли по 2 банки мясных консервов и по 3 банки овощных сколько всего банок с консервами взяли

Математика

В туристский проход пошли 19 человек на каждого взяли по 2 банки мясных консервов и по 3 банки овощных сколько всего банок с консервами взяли

Автор: Гость