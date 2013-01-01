В туристский проход пошли 19 человек на каждого взяли по 2 банки мясных консервов и по 3 банки овощных сколько всего банок с консервами взяли
Математика
В туристский проход пошли 19 человек на каждого взяли по 2 банки мясных консервов и по 3 банки овощных сколько всего банок с консервами взяли
Ответ(ы):
Гость:
19*(2+3)=95(б.) Ответ: 95 банок с консервами взяли в поход 1) Сколько консерв взяли на одного человека? 2+3=5(б) 2) Сколько всего взяли консерв? 19*5=95(б)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как измениться сумма двух слагаемых, если одно из них уменьшить на 2244, а другое увеличить на 1200 и почему?
История
Наши предки брали воду для питья прямо из речки. А почему сейчас врачи не советуют пить сырую воду из крана?