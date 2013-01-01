В туристский проход пошли 19 человек на каждого взяли по 2 банки мясных консервов и по 3 банки овощных сколько всего банок с консервами взяли

Математика
В туристский проход пошли 19 человек на каждого взяли по 2 банки мясных консервов и по 3 банки овощных сколько всего банок с консервами взяли
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
19*(2+3)=95(б.)    Ответ: 95 банок с консервами взяли в поход 1)  Сколько консерв взяли на одного человека?       2+3=5(б) 2) Сколько всего взяли консерв?     19*5=95(б)
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