4 класс упражнение 75 часть 2 звукобуквенный разбор слова
Русский язык
4 класс упражнение 75 часть 2 звукобуквенный разбор слова
Ответ(ы):
Гость:
стол - 1 слог, стОл 4 звука, 4 буквы С-[c]- согл., тв., парн., глух., парн.. т-[т]- согл., тв., парн., глух., парн.. о[о]-гласный, ударный. л[л]- согл., тв., парн., зв., непарн..
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