Придумать текст о гласных и согласных звуках

Русский язык
Придумать текст о гласных и согласных звуках
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