Какие животные есть в суптропиках
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Какие животные есть в суптропиках
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Горные бараны — муфлоны, лани, виверровые хищники (генетта, ихневмон) , мелкие кошки. обитают хамелеоны, много гекконов, агамовых, настоящих ящериц. Среди змей особенно распространены ужи и полозы. из птиц- голубая сорока, воробьи, канареечные вьюрки, славки, пересмешники, каменки.
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