Почему москвичи сначала призвали на престол королевича Владислава,а затем отказали ему?? Пожалуйста помогите!!!

История
Почему москвичи сначала призвали на престол королевича Владислава,а затем отказали ему?? Пожалуйста помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Семибоярщина надеялась, что если они по собственному желанию призовут Владислава, то это прекратит польско-литовскую оккупацию Москвы и спасет ее от порабощения и вхождения в состав Речи Посполитой. И они не отказывали ему, он так и имел права на Русский престол до окончания Смоленской войны. Просто его отец не захотел посадить на русский престол своего сына.
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