Почему москвичи сначала призвали на престол королевича Владислава,а затем отказали ему?? Пожалуйста помогите!!!

Гость: Гость:

Семибоярщина надеялась, что если они по собственному желанию призовут Владислава, то это прекратит польско-литовскую оккупацию Москвы и спасет ее от порабощения и вхождения в состав Речи Посполитой. И они не отказывали ему, он так и имел права на Русский престол до окончания Смоленской войны. Просто его отец не захотел посадить на русский престол своего сына.