Люди помогите пожалуйста мне надо написать эссе на тему счастливая семья ))

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Люди помогите пожалуйста мне надо написать эссе на тему счастливая семья ))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моя семья самая счастливая в ней (4)человека мы живем дружно. я очень люблю маму папу (сестру) мы часто ходим в парк осенью потомучто там очень красиво. зимой катаемся на лыжах на коньках. летом ездим в лес, катаемся на велосипедах. я очень люблю свою семью героя
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