Люди помогите пожалуйста мне надо написать эссе на тему счастливая семья ))

Гость: Гость:

Моя семья самая счастливая в ней (4)человека мы живем дружно. я очень люблю маму папу (сестру) мы часто ходим в парк осенью потомучто там очень красиво. зимой катаемся на лыжах на коньках. летом ездим в лес, катаемся на велосипедах. я очень люблю свою семью героя