Найди одну треть (запись дробью) числа 25674... три четвёртых(тоже дробью )от 23764
Математика
Найди одну треть (запись дробью) числа 25674... три четвёртых(тоже дробью )от 23764
Ответ(ы):
Гость:
Для 25674, 8558. Для 23764, 17823 Решение: 1)25674:3=8558 2)23764:4*3=17823
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