Запишите в скобках имена существительные в начальной форме.укажите склонение и ф??рмы падежей этих имён существительных в предложении.допиши окончания.птица рада весне,а младенец -матери.Красна речь слушаньем,а беседа- смиренье...
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Запишите в скобках имена существительные в начальной форме.укажите склонение и ф??рмы падежей этих имён существительных в предложении.допиши окончания.птица рада весне,а младенец -матери.Красна речь слушаньем,а беседа- смиреньем. Друг познаётся не только в беде,но и в радости.Мир освещается солнцем,а человек- знанием.
Ответ(ы):
Гость:
Птица (птица) 1 скл им. п, рада весне (весна) 1 скл д.п., а младенец (младенец) 2 скл им. п.- рад матери (мать) 3 скл д.п. Красна речь (речь) 3 скл. им. п слушаньем (слушанье) 2 скл Тв. п., а беседа (беседа) 1 скл. им. п - смиреньем (смиренье) 2 скл. Тв. п. Друг (друг) 2 скл им. п.познается не только в беде (беда) 1 скл П.п., но и в радости (радость) 3 скл.П.п.Мир (мир) 2 скл им. п. освещается солнцем (солнце) 2 скл. Тв. п, а человек (человек) 2 скл. им. п.- знанием (знание) 2 скл Тв. п.
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