. У людини нормальна пігментація шкіри (С) домінує над альбінізмом (с), наявність ластовиння (К) - його відсутність (к). Визначте фенотипи людей з такими генотипами: СсКК______________________________________________________...

Биология

. У людини нормальна пігментація шкіри (С) домінує над альбінізмом (с), наявність ластовиння (К) - його відсутність (к). Визначте фенотипи людей з такими генотипами: СсКК_____________________________________________________________________________ ссКК_____________________________________________________________________________ сскк______________________________________________________________________________ ссКк_______________________________________________________

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