. У людини нормальна пігментація шкіри (С) домінує над альбінізмом (с), наявність ластовиння (К) - його відсутність (к). Визначте фенотипи людей з такими генотипами: СсКК______________________________________________________...
Биология
. У людини нормальна пігментація шкіри (С) домінує над альбінізмом (с), наявність ластовиння (К) - його відсутність (к). Визначте фенотипи людей з такими генотипами: СсКК_____________________________________________________________________________ ссКК_____________________________________________________________________________ сскк______________________________________________________________________________ ссКк_______________________________________________________
Ответ(ы):
Гость:
СсКк норм пигмент с ластовинням ссКК альбинизм с ластовинням сскк альбинизм без ластовиння ссКк альбиннизм с ластовинням
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составить 12 Вопросов к тексту, МНОГО БАЛЛОВ! (1) Many people ask questions about conflicts. They want to know why conflicts happen in a family. ...
Другие предметы
Русский язык
Мартышка сидела на пальме и ела финики. Чем больше она ела, тем лучше становился аппетит, но ухудшалось настроение. Мартышка грустила. И тут она ...