Как разобрать слово сероватый ракетчики домик вывезут безлюдный

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Как разобрать слово сероватый ракетчики домик вывезут безлюдный
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Ответ(ы):
Гость:
Сер -кореньоват- суффукс ый- окончаниесероват-основа-------------------- дом - кореньик-суффуксдомик-основа---------------- ракет- кореньчик- суффиксракетчик -основа-------------------- вы-приставкавез-кореньут- окончаниевывез-основа ------------------- без-приставкалюд-кореньн-суффиксый-окончаниебезлюдн-основа------------------- слыш-корень и основа им-окончание -------------------бес-приставкапосад-кореньоч и н -суффиксы ый-окончаниебеспосадочн-основа--------------------шахмат-кореньист-суффикс,к-суффикса-окончаниешахматистк-основа--------------------кож-кореньан-суффиксый-окончаниекожан-основа--------------------бес-приставкакрай-кореньн-суффиксий-окончаниебескрайн-основа-------------------урал-кореньец-суффиксуралец-основа------------------про-приставкашум-кореньит-окончаниепрошум-основа-----------------по-приставкасад-кореньк-суффикса-окончаниепосадк-основа----------------при-приставкаед-кореньешь-окончаниеприед-основа
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