Найдите ошибки в построении сложноподчинённых предложений. Запишите правильные ??арианты предложений: 1. В работу подключили и школьников, во главе которой был учитель математики. 2. Некрасов верил в силу русского народа, из ...

Русский язык
Найдите ошибки в построении сложноподчинённых предложений. Запишите правильные ??арианты предложений: 1. В работу подключили и школьников, во главе которой был учитель математики. 2. Некрасов верил в силу русского народа, из которых вышел Ермил Гирин, Яким Нагой. 3. Я люблю свою школу, что она даёт мне знания.
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