Реши задачу разными способами.дедушка собрал 6кг слив и 9 кг яблок,чтобы отправить родственникам в одну посылку можно положить 3кг.сколько посылок отправит дедушка?

Математика

Реши задачу разными способами.дедушка собрал 6кг слив и 9 кг яблок,чтобы отправить родственникам в одну посылку можно положить 3кг.сколько посылок отправит дедушка?

Автор: Гость