Реши задачу разными способами.дедушка собрал 6кг слив и 9 кг яблок,чтобы отправить родственникам в одну посылку можно положить 3кг.сколько посылок отправит дедушка?
Математика
Реши задачу разными способами.дедушка собрал 6кг слив и 9 кг яблок,чтобы отправить родственникам в одну посылку можно положить 3кг.сколько посылок отправит дедушка?
Ответ(ы):
Гость:
Наверное так: 1. 6:3=2(кг)-сливы 2.9:3=3(кг)-яблоки 3.3+2=5(п)-отправит Ответ:5 посылок
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