Люди помогите срочнооо! 5 предложений на казахском языке про шахматы
Қазақ тiлi
Люди помогите срочнооо! 5 предложений на казахском языке про шахматы
Ответ(ы):
Гость:
Шахматы биз комек теседи логически ойлауга тип такого
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