Пожалуйста пожалуйста пожалуйста нужно сделать морфологический разбор прилагат??льного птичьего (клюва)
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Пожалуйста пожалуйста пожалуйста нужно сделать морфологический разбор прилагат??льного птичьего (клюва)
Ответ(ы):
Гость:
Птичьего-прил (какого?) птичьего н.ф. птичий пост.- нариц, одушев, с.р.,1скл,
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