Пожалуйста пожалуйста пожалуйста нужно сделать морфологический разбор прилагат??льного птичьего (клюва)

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Пожалуйста пожалуйста пожалуйста нужно сделать морфологический разбор прилагат??льного птичьего (клюва)

Автор: Гость