Для чего по вашему мнению я создаются гражданские организации и формирование не гражданской обороны?

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Для чего по вашему мнению я создаются гражданские организации и формирование не гражданской обороны?
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Автор: Гость
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Гость:
Долбаёб , неучь !! Учиться надо!!
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