Для чего по вашему мнению я создаются гражданские организации и формирование не гражданской обороны?
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Для чего по вашему мнению я создаются гражданские организации и формирование не гражданской обороны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долбаёб , неучь !! Учиться надо!!
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