Расстояние между городами A и B 720 км. Из A в B вышел скорый поезд со скоростью 80 км ч. ??ерез 2 часа навстречу ему из B в A вышел пассажирский поезд со скоростью 60 км ч. Через сколько часов после выхода пассажирского поезд...
Математика
Расстояние между городами A и B 720 км. Из A в B вышел скорый поезд со скоростью 80 км ч. ??ерез 2 часа навстречу ему из B в A вышел пассажирский поезд со скоростью 60 км ч. Через сколько часов после выхода пассажирского поезда эти поезда встретятся? решение и условие к задаче помогите подалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80*2=160 км - проехал один поезд 2) 720 - 160 = 560 км - расстояние до встречи 3) 80 + 60 = 140 км/ч - общая скорость 4) 560 : 140 = 4 часа - осталось до встречи Ответ : 4 часа
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