Расстояние между городами A и B 720 км. Из A в B вышел скорый поезд со скоростью 80 км ч. ??ерез 2 часа навстречу ему из B в A вышел пассажирский поезд со скоростью 60 км ч. Через сколько часов после выхода пассажирского поезд...

Математика

Расстояние между городами A и B 720 км. Из A в B вышел скорый поезд со скоростью 80 км ч. ??ерез 2 часа навстречу ему из B в A вышел пассажирский поезд со скоростью 60 км ч. Через сколько часов после выхода пассажирского поезда эти поезда встретятся? решение и условие к задаче помогите подалуйста

Автор: Гость