Тело свободно падает с высоты 24 метра (без начальной скорости) определить время падения тела и скорость тела в момент падения на землю
Физика
Тело свободно падает с высоты 24 метра (без начальной скорости) определить время падения тела и скорость тела в момент падения на землю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V^2=2gh=2×10×24=480 v=22м/ч t^2=2×h/g=2×24/10=4.8 t=2.2с
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