Тело свободно падает с высоты 24 метра (без начальной скорости) определить время падения тела и скорость тела в момент падения на землю

Физика

Тело свободно падает с высоты 24 метра (без начальной скорости) определить время падения тела и скорость тела в момент падения на землю

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