Ребята, кто шарит в химии и может мне объяснить,что такое"электронное облако","электронная орбиталь","изотопы","нуклиды" и тд
Химия
Ребята, кто шарит в химии и может мне объяснить,что такое"электронное облако","электронная орбиталь","изотопы","нуклиды" и тд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Электронное облако - это место нахождения электронов вокруг ядра атома. Электронная орбиталь - это тоже самое, что и электронное облако. Изотопы - это разновидности атомов(и ядер) какого-либо химического элемента, которые имеют одинаковый порядковый номер, но при этом массовое число разное. Нуклиды - это вид атомов, которое имеет определённое массовое число, атомный номер и энергетическое состояние. P.S. если мой ответ хоть как-то помог больше, чем другие, отметьте его лучшим, от вас ничего не убавится, а мне приятно.
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