Когда и где было принято решение о возрождении олимпийского движения

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Когда и где было принято решение о возрождении олимпийского движения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23 июня в 1894 году в Париже
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