Используя данные из других школьных предметов, периодической печати или интернета, придумайте задачу на составление круговой диаграммы

Математика
Используя данные из других школьных предметов, периодической печати или интернета, придумайте задачу на составление круговой диаграммы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воздух на 78% состоит из азота, на 21% - из кислорода, а 1% - составляют прочие газы (аргон, углекислый газ и др.)
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