Для формирования и созревания кабачка требуется 60 дней.когда можно будет снять первые плоды если посадить семена в грунт 1 июня

Математика

Для формирования и созревания кабачка требуется 60 дней.когда можно будет снять первые плоды если посадить семена в грунт 1 июня

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