Для формирования и созревания кабачка требуется 60 дней.когда можно будет снять первые плоды если посадить семена в грунт 1 июня

Математика
Для формирования и созревания кабачка требуется 60 дней.когда можно будет снять первые плоды если посадить семена в грунт 1 июня
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ 31 июля т.к в июне 30 дней а в июле 31.
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