Для изготовления 16 одинаковых колец требуется 1,36 кг металла.Сколько килограммов ??еталла потребуется для изготовления 50 таких колец?

Математика
Для изготовления 16 одинаковых колец требуется 1,36 кг металла.Сколько килограммов ??еталла потребуется для изготовления 50 таких колец?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кольцо= 1360 грамм:16=85 гр 85 х 50 = 4250 гр=4,25 кг 
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