Для компота купили 1800 г сухофруктов. Яблоки составляют 4 части,груши 3 части ,а сливы 2 части общего веса сухофруктов. Сколько граммов яблок,груш и слив ьыло в отдельности
Математика
Для компота купили 1800 г сухофруктов. Яблоки составляют 4 части,груши 3 части ,а сливы 2 части общего веса сухофруктов. Сколько граммов яблок,груш и слив ьыло в отдельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4+3+2=9(ч)-прих. на 1800 гр. сухофруктов 2)1800:9=200(гр)-прих. на 1 часть 3)200*4=800(гр)-яблок 4)200*3=600(гр)-груш 5)200*2=400(гр)-слив Ответ:яблок-800 гр.,груш-600 гр.,слив-400 гр.
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