Для компота купили 1800 г сухофруктов. Яблоки составляют 4 части,груши 3 части ,а сливы 2 части общего веса сухофруктов. Сколько граммов яблок,груш и слив ьыло в отдельности

Математика

Для компота купили 1800 г сухофруктов. Яблоки составляют 4 части,груши 3 части ,а сливы 2 части общего веса сухофруктов. Сколько граммов яблок,груш и слив ьыло в отдельности

Автор: Гость