Решитк пожалуйста 3 и 4!!! Очень срочно нужно,прошу!!

Алгебра
Решитк пожалуйста 3 и 4!!! Очень срочно нужно,прошу!!
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