(Помогите плиз нужно написать это предложение другими словами) Отличие письменн??й речи от устной состоит в том, что у пишущего нет возможности воздействовать на адресата средствами, которые есть в арсенале у говорящего.
Русский язык
(Помогите плиз нужно написать это предложение другими словами) Отличие письменн??й речи от устной состоит в том, что у пишущего нет возможности воздействовать на адресата средствами, которые есть в арсенале у говорящего.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тот, кто говорит, а не пишет, может влиять на своего оппонента теми средствами, которых нет у пишущего. В этом главная разница между устной и письменной речью.
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