Замечательный бельгийский художник получил известность под псевдонимом Эрже . А ??го настоящее имя _____ А)Роберт ван Ауденарде Б)Жан-Пьер-Франсуа Ламоринер В)Ян Тёнинк Г)Он не Магритт Д)Жорж Реми

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Замечательный бельгийский художник получил известность под псевдонимом Эрже . А ??го настоящее имя _____ А)Роберт ван Ауденарде Б)Жан-Пьер-Франсуа Ламоринер В)Ян Тёнинк Г)Он не Магритт Д)Жорж Реми

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