Составьте схему предложения: Сейчас, когда пишется эта история, я живу в маленькой белой комнате.
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Составьте схему предложения: Сейчас, когда пишется эта история, я живу в маленькой белой комнате.
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-.-.-.-,(-.-.-.- = ~ -), [- =-.-. ~ ~ -.-.]
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