Для квартиры площадью 120 кв.м заказан натяжной потолок белого цвета. Цена в рублях за 1 кВ.м(в зависимости от площади помещения) Свыше 60 кВ.м=600 Какова стоимость заказа если действует сезонная скидка в 5%? 1)6480 рублей 2)72...
Математика
Для квартиры площадью 120 кв.м заказан натяжной потолок белого цвета. Цена в рублях за 1 кВ.м(в зависимости от площади помещения) Свыше 60 кВ.м=600 Какова стоимость заказа если действует сезонная скидка в 5%? 1)6480 рублей 2)72000 рублей 3)71995 рублей 4)68400 рублей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена 1кв.м =600руб 1) 120*600=72000(руб)-стоимость натяжного потолка без скидки 2) 72000*5/100=3600(руб)-скидка 3)72000-3600=68400(руб)- цена потолка со скидкой Ответ: 68400 руб
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