Для квартиры площадью 120 кв.м заказан натяжной потолок белого цвета. Цена в рублях за 1 кВ.м(в зависимости от площади помещения) Свыше 60 кВ.м=600 Какова стоимость заказа если действует сезонная скидка в 5%? 1)6480 рублей 2)72...

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Для квартиры площадью 120 кв.м заказан натяжной потолок белого цвета. Цена в рублях за 1 кВ.м(в зависимости от площади помещения) Свыше 60 кВ.м=600 Какова стоимость заказа если действует сезонная скидка в 5%? 1)6480 рублей 2)72000 рублей 3)71995 рублей 4)68400 рублей

Автор: Гость