Какие полезные ископаемые добывались на территории египта?чему это спобсобствов??ло?

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Гранит. Он является одной из самых плотных твердых и прочных пород.Употребляется додинастический период , но не в больших количествах. Габбро.Разновидность гранита. Часто применялся в качестве строительного и облицовочного камня высокой прочности. Базальт. Задолго до того, как базальт стал применяться в строительном деле, он шел на изготовление ваз, многие из которых относятся еще к неолиту другие же к додинастическому периодам.В раннединастический период из базальта изредка делали саркофаги.Он также изредка применялся для изготовления статуй. Долерит. Долеритом называют крупнозернистый базальт.Одним из важных применений долерита в Древнем Египте было изготовление из него кувалд для обработки твердых пород камня.Эти орудия сейчас встречаются в большом количестве в древних гранитных каменоломнях в Ассуане и в кварцитовом карьере в Джебель-Ахмаре близ Каира, где они так и остались со времени их употребления. Порфир. Порфиритовые породы значительно различаются между собой по природе и величине этих видимых глазом кристаллов, а также по цвету; они широко распространены в Египте и встречаются близ Ассуана, в восточной пустыне и на Синае. Алебастр. Он всегда был одной из излюбленных пород камня древних египтян не только потому, что он красив и хорошо поддается полировке, но также и потому, что он мягок и его легко обрабатывать.Алебастр употреблялся не только как строительный материал, но и для многих других целей; до нас сохранилось немало изделий из алебастра, относящихся ко времени с додинастического периода до очень поздней эпохи. наиболее древними и распространенными являются вазы