Для лечение ангины врач назначил антибиотик и препарат для орошения горла. было т??кже назначено полоскание горла. в каких лекарственных формах могут быть назначены препараты ?
Другие предметы
Для лечение ангины врач назначил антибиотик и препарат для орошения горла. было т??кже назначено полоскание горла. в каких лекарственных формах могут быть назначены препараты ?
Ответ(ы):
Гость:
Горло при ангине болит, глотать больно.Антибиотик логичнее вводить внутримышечно.Следовательно он будет в виде порошка и растворителя к нему.Когда он будет приготовлен это будет раствор для инъекций.Для орошения горла подойдут готовые формы в виде спрея. А полоскание в виде растворов для полосканий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шариков 27 синих,зеленых на 9 меньше,а белых столько ,сколько синих и зеленых вместе.сколько всего синих,белых и зеленых у продавца
Математика
Математика