Для лечение ангины врач назначил антибиотик и препарат для орошения горла. было т??кже назначено полоскание горла. в каких лекарственных формах могут быть назначены препараты ?

Другие предметы
Для лечение ангины врач назначил антибиотик и препарат для орошения горла. было т??кже назначено полоскание горла. в каких лекарственных формах могут быть назначены препараты ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Горло при ангине болит, глотать больно.Антибиотик логичнее вводить внутримышечно.Следовательно он будет в виде порошка и растворителя к нему.Когда он будет приготовлен это будет раствор для инъекций.Для орошения горла подойдут готовые формы в виде спрея. А полоскание в виде растворов для полосканий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте 10 предложений с производными предлогами. заранее сябки)
Ответить
Математика
Шариков 27 синих,зеленых на 9 меньше,а белых столько ,сколько синих и зеленых вместе.сколько всего синих,белых и зеленых у продавца
Ответить
Алгебра
(а+в)(а-в)^3 - (а-б)(а+б)^3 разложить на множители надо помогите пж
Ответить
Математика
Помогите плиииззззззззз
Ответить
Математика
Х-(-2,7)=3,8!!!!!!!!!
Ответить