Для лечение ангины врач назначил антибиотик и препарат для орошения горла. было т??кже назначено полоскание горла. в каких лекарственных формах могут быть назначены препараты ?

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Горло при ангине болит, глотать больно.Антибиотик логичнее вводить внутримышечно.Следовательно он будет в виде порошка и растворителя к нему.Когда он будет приготовлен это будет раствор для инъекций.Для орошения горла подойдут готовые формы в виде спрея. А полоскание в виде растворов для полосканий.