Для лесопитомника собрали 90 кг семян дуба , акации , липы и клена . желуди составляли 60% , семена клена 20% от семян желудей , семена липы 10% от семян желудей и клена , собранных вместе, а остальные составляли семена акации ...

Математика

Для лесопитомника собрали 90 кг семян дуба , акации , липы и клена . желуди составляли 60% , семена клена 20% от семян желудей , семена липы 10% от семян желудей и клена , собранных вместе, а остальные составляли семена акации . Сколько килограмм семян акации было собрано школьниками

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