Для лесопитомника собрали 90 кг семян дуба , акации , липы и клена . желуди составляли 60% , семена клена 20% от семян желудей , семена липы 10% от семян желудей и клена , собранных вместе, а остальные составляли семена акации ...
Математика
Для лесопитомника собрали 90 кг семян дуба , акации , липы и клена . желуди составляли 60% , семена клена 20% от семян желудей , семена липы 10% от семян желудей и клена , собранных вместе, а остальные составляли семена акации . Сколько килограмм семян акации было собрано школьниками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желудей - 54 кг клен - 10.8 кг липы - 6.48 акации - 18.72
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