Для лесопитомника собрали 90 кг семян дуба , акации , липы и клена . желуди составляли 60% , семена клена 20% от семян желудей , семена липы 10% от семян желудей и клена , собранных вместе, а остальные составляли семена акации ...

Математика
Для лесопитомника собрали 90 кг семян дуба , акации , липы и клена . желуди составляли 60% , семена клена 20% от семян желудей , семена липы 10% от семян желудей и клена , собранных вместе, а остальные составляли семена акации . Сколько килограмм семян акации было собрано школьниками
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желудей - 54 кг клен - 10.8 кг липы - 6.48 акации - 18.72
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решить систему неравенств: {(x-1)/2+(x-2)/4>x {(3x-1)/4<0
Ответить
Биология
Видите два три примера двудольных растений семена которых имеют эндосперм
Ответить
Алгебра
Памагите па-брацки. № 530, 404, 500
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! 5,4•(3y-2)-7,2•(2y-3)=1,2
Ответить
Литература
Как разгадать кроссворд слова Посмотрю я в окошко идёт длинный Антошка тонкий высокий упал в осоку сам не вышел детей не вывел вывел кто это
Ответить