Для отрыва от поверхности земли самолет разгоняется из состояния покоя до скорос??и 200 км/час.Сила тяги двигателей 5000 Н,
Физика
Для отрыва от поверхности земли самолет разгоняется из состояния покоя до скорос??и 200 км/час.Сила тяги двигателей 5000 Н,
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И что надо найти я не понел
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