Напишите сочинения на оему: "посвящение в студенты"небольшое один листок

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Напишите сочинения на оему: "посвящение в студенты"небольшое один листок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посвящение в студенты - это одно из очень важных и волнующих моментов в жизни. Многие студенты переселяются в общежитие, где знакомятся с новыми и интересными людьми, находят новых друзей, и постепенно осваивают особенности студенческой жизни. Именно в эти годы человек становится по большей части независимым от родителей. Весь контроль над собой полностью переходит в руки и все зависит только от него. Студенческие годы считаются самыми незабываемыми годами в  жизни каждого человека, который был студентом. Конечно же учеба - самая главная и неотъемлемая часть в жизни студента. Нужно учить и заниматься, чтобы в будущем стать хорошим квалифицированным работником. Конечно, учиться или развлекаться зависит только от самого студента. От решения студента зависят и дальнейшие последствия в его студенческой жизни. Она может оборваться или закончиться успешно с получением диплома о высшем образовании.
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